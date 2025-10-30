Külföld, Háború :: 2025. október 30. 07:34 ::

Orosz külügyminiszter-helyettes: a nyugat-európai országok készülnek az Oroszországgal való konfliktusra

A nyugat-európai országok élvezik a háborús pszichózis légkörét, és készülnek a konfliktusra Oroszországgal - mondta az RBK hírportálnak Alekszandr Grusko külügyminiszter-helyettes szerdán.

A diplomata a belga védelmi miniszternek De Morgen című belga napilapnak adott nyilatkozatára reagált, amelyben Theo Francken azt mondta , hogy a NATO "lerombolná Moszkvát", ha Oroszország megtámadná a "katonai szövetség szívét jelentő" belga fővárost.

"Amennyire tudom, miután így nyilatkozott, korrekciók hulláma indult el nyomtatott formában. Ezért neki kell feltenni a kérdést, hogy Belgium hogyan szándékozik Moszkvát a föld színéről eltörölni, de ezt komolyan nem lehet kommentálni" - hangoztatta Grusko.

A külügyminiszter-helyettes szerint európai diplomaták nem fejezték ki aggályaikat a Burevesztnyik orosz nukleáris meghajtású manőverező robotrepülőgép és a Poszejdon nukleáris meghajtású tengeralattjáró tesztelése miatt, de helyesen értelmezték az Oroszország által küldött jelzést.

"A jelzésből a szakemberek megértették, hogy Oroszország rendelkezik elegendő eszközzel, lehetőséggel és politikai akarattal ahhoz, hogy megbízhatóan biztosítsa védelmi képességeit és biztonságát" - hangoztatta a helyettes tárcavezető.

A brüsszeli orosz nagykövetség szerdán Francken kijelentését teljesen abnormálisnak minősítette, amely az egész kontinens jövőjét fenyegeti, és új háborúba sodorja.

(MTI nyomán)