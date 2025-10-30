Külföld :: 2025. október 30. 21:12 ::

Honvágya lett a Dubajban letartóztatott román zsoldosvezérnek

Önként visszatérne Romániába az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérlettel vádolt Horatiu Potra román zsoldosvezér, akit a Románia által kiadott nemzetközi elfogatóparancs alapján szeptember végén helyeztek előzetes letartóztatásba Dubajban - közölte Serban Moga, a vádlott ügyvédje csütörtökön az Antena 3 román hírtelevízióval.

Az ügyvéd szerint elhatározását Potra csütörtök reggeli kihallgatásán az Egyesült Arab Emírségek ügyészeivel is közölte, hozzátéve, hogy nem kényszer hatására, hanem önként hozta meg döntését.

Azt mondta: sosem bujkált a román igazságszolgáltatás elől, a nemzetközi elfogatóparancs kiadása idején már Dubajban tartózkodott, ottani lakhelyén, ahol törvényes keretek között működő vállalkozása van. Hozzátette: honvágya van, és azért akar hazatérni Romániába, hogy tisztázza nevét, és szembenézzen az ellene felhozott vádakkal.

Radu Marinescu román igazságügyi miniszter csütörtökön azt mondta: Horatiu Potra hamarabb visszakerül Romániába, ha bebizonyosodik, hogy nem ellenzi a kiadatását, és feladja magát. Az Agerpres hírügynökség által idézett tárcavezető szerint már folyamatban van Horatiu Potra és vádlott-társainak kiadatási eljárása, és ha együttműködik a román hatóságokkal, akkor a hazahozatala jelentősen felgyorsul.

A három vádlott az év elején távozott Romániából, februárban pedig távollétükben előzetes letartóztatási parancsot adtak ki ellenük.

A közel-keleti és afrikai konfliktusövezeteket megjárt, medgyesi származású egykori idegenlégiós, Horatiu Potra, 20 feltételezett bűntársa és Calin Georgescu volt román államfőjelölt ügyében szeptember közepén történt meg a vádemelés: a legfőbb ügyészség közölte, hogy az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérletért állítja bíróság elé a vádlottakat.

A vádhatóság szerint a tavalyi elnökválasztás félbeszakítását és a választás újrakezdését elrendelő alkotmánybírósági határozat napján, december 7-én, Georgescu és Potra egy Ilfov megyei lovasfarmon tartott titkos találkozón az államhatalom erőszakos megdöntésére irányuló tervet dolgozott ki, amelynek részeként a választás megszakítása kapcsán kialakuló felfokozott közhangulatra alapozva, katonai műveletekben jártas zsoldosok bevonásával akartak erőszakot szítani az utcai tüntetéseken, a legitim hatalom ellen lázítva a tiltakozókat.

A közlemény szerint december 8-án hajnalban egy félkatonai szervezet 21, petárdákkal, veszélyes robbanóanyaggal, bozótvágó késekkel, kardokkal, boxerekkel, teleszkópos botokkal és két, lőfegyverekkel felszerelt tagja Potra vezetésével diverziókeltési szándékkal Bukarestbe indult, azonban egy, a 112-es segélykérőre érkezett bejelentés nyomán a rendőrség tetten érte és előállította őket.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban korábban harci tapasztalatokat szerző, diverziókeltéssel gyanúsított volt zsoldosoknál később 51 kézigránátot, két gránátvetőt, 40 tölténytárat, 21 pisztolyt, 6 géppisztolyt, egy géppuskát, robbanóanyagot és több száz lőszert találtak a hatóságok a házkutatások során.

(MTI)