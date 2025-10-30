Külföld :: 2025. október 30. 23:01 ::

Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete: nem tenne jót a globális békének a nukleáris fegyverek tesztelése

Káros lenne a globális békére és biztonságra, valamint az atomfegyverek elterjedését gátló erőfeszítésekre egy robbantásos nukleáris fegyverteszt - áll a bécsi székhelyű Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezetének (CTBTO) csütörtökön közzétett állásfoglalásában.

A szervezet közleményének előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök a nap folyamán a Truth Social közösségi platformján bejelentette az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését más országok tesztprogramjaira hivatkozva. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig nemrég számolt be a Burevesztnyik nukleáris meghajtású és atomfegyverrel felszerelhető manőverező robotrepülőgép sikeres tesztjéről.

Robert Floyd, a CTBTO ügyvezető titkára közölte, ismertek előtte a nukleáris fegyverek tesztelésével kapcsolatos, aggodalmat keltő nyilvános bejelentések.

"Bármely állam által végzett robbantásos nukleáris fegyverkísérlet káros és destabilizáló hatással lenne a globális nonproliferációs erőfeszítésekre, valamint a nemzetközi békére és biztonságra. A CTBTO monitoringrendszere készen áll, hogy bármilyen ilyen kísérletet észleljen, és az adatokat a CTBT-t (Átfogó Atomcsend Szerződést) aláíró államoknak továbbítsa" - mondta Floyd.

"Másokhoz hasonlóan én is lehetőséget látok ebben az összetett és kihívásokkal teli pillanatban arra, hogy a világ vezetői kiálljanak és egyenlő alapon együttműködjenek a CTBT ratifikálása és a nukleáris fegyverkísérletektől mentes világ közös céljának az elérése érdekében" - tette hozzá.

(MTI)

Korábban írtuk: Trump elrendelte az atomfegyvertesztek újrakezdését