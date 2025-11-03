A két hete hivatalba lépett Takaicsi Szanae japán kormányfő hétfőn bejelentette, hogy Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel való személyes találkozón akar konkrét eredményt elérni az évtizedekkel ezelőtt elrabolt japán állampolgárok ügyének megoldásában.
"Hivatali időm alatt mindent megteszek, hogy áttörést érjünk el, és megoldjuk a kérdést" - hangsúlyozta Takaicsi a hétfői találkozón, amelyen az elraboltakra emlékeztek.
A múlt héten Japánba látogató Donald Trump a japán kormányfő társaságában találkozott az elrabolt japánok családtagjaival, és amerikai elnök ismételten leszögezte, hogy ő is elkötelezetten támogatja, hogy megoldást találjanak az ügyben.
A két ázsiai ország között nincs hivatalos diplomáciai kapcsolat.
A japán kormány szerint a hivatalos adatok alapján Észak-Korea 17 japán állampolgárt rabolt el az 1970-es és 1980-as években, de tartanak tőle, hogy ennél több japán is érintett lehet.
2002-ben az akkori japán kormányfő, Koidzumi Dzsunicsiro Phenjanban találkozott Kim Dzsongil akkori észak-koreai vezetővel, és egy hónappal később öt japán hazatérhetett Észak-Koreából. Azóta azonban nem történt előrelépés a többiek ügyében.
Észak-Korea állítása szerint az emberrablási ügy már megoldódott.
