Eurojust: többeket előállítottak kriptovalutával való csalás miatt

Pénzmosás gyanújával, valamint kriptovalutával történt csalás bűnszervezetben való elkövetésének vádjával kilenc embert állítottak elő Cipruson, Spanyolországban és Németországban - tájékoztatott az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű ügynökség, az Eurojust kedden.

A hágai közlemény szerint a francia, a belga, a ciprusi, a német és a spanyol hatóságok együttműködése eredményeként felszámolták azt a bűnözői hálózatot, mely csalások sorozatával több mint 600 millió eurót tulajdonított el az áldozatoktól.

A hálózat tagjai több tucat hamis, kriptovalutával működő befektetési platformot hoztak létre, amelyek valós webhelyeknek tűntek, és magas hozamot ígértek. Áldozataikat főként a közösségi média felületein, hírességek vagy sikeres befektetők hamis ajánlásait tartalmazó hirdetésekkel szerezték. Mivel a platformokra utalt kriptovalutát a sértettek nem tudták visszaszerezni, panasszal éltek.

A bejelentéseket követően a rendőrség nyomozást indított. A gyanúsítottak elfogására október 27-én és 29-én tartott művelet során a szervezet kilenc tagját fogták el, valamint bankszámlákon 800 ezer eurót, 415 ezer euró értékű kriptovalutát és 300 ezer euró készpénzt foglaltak le - tájékoztatott az Eurojust.

(MTI)