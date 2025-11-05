Külföld, Háború :: 2025. november 5. 16:39 ::

Trump után Putyin is utasítást adott a nukleáris fegyverek tesztelésének előkészítésére

Utasítást adott a nukleáris fegyverek tesztelésének előkészítésére vonatkozó javaslatok kidolgozására az orosz elnök a külügy- és a védelmi minisztériumnak, valamint a biztonsági szolgálatoknak és a polgári hatóságoknak.

Vlagyimir Putyin ugyanakkor kiemelte, hogy Oroszország nem szándékozik kilépni a nukleáris kísérletek általános tilalmáról szóló atomcsendegyezményből (CTBT).

"Még a Szövetségi Gyűlésben 2023-ban elmondott beszédemben felhívtam a figyelmet arra, hogy ha az Egyesült Államok vagy más, a szerződésben részes államok ilyen kísérleteket végeznek, akkor Oroszországnak megfelelő módon kell reagálnia erre" - hangoztatta az elnök.





PUTIN ORDERS PREPARATIONS FOR NUCLEAR TESTS



The aging dictator has instructed the Foreign Ministry, Defense Ministry, security services and other agencies to draw up plans for resuming nuclear testing.



Putin also ordered the government to explore the scenario of a… pic.twitter.com/LzywnwSRJC 🚨BREAKING:PUTIN ORDERS PREPARATIONS FOR NUCLEAR TESTSThe aging dictator has instructed the Foreign Ministry, Defense Ministry, security services and other agencies to draw up plans for resuming nuclear testing.Putin also ordered the government to explore the scenario of a… https://t.co/KRhyLDX8fn November 5, 2025

Andrej Belouszov védelmi miniszter az orosz biztonsági tanács ülésén azt javasolta az elnöknek, hogy haladéktalanul kezdjék meg a nukleáris kísérletek előkészítését. A tárcavezető szerint ez válasz lenne az Egyesült Államok lépéseire. Belouszov közölte, hogy az amerikai fél egy új nukleáris interkontinentális rakétán dolgozik, amely 13 ezer kilométert képes megtenni.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke a tanácskozáson arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok újraindíthatja nukleáris kísérleteit. Aggasztónak nevezte, hogy az amerikai fél részéről nem voltak hivatalos kommentárok Donald Trump elnök idevágó nyilatkozataira.

Az Egyesült Államok szerdán tesztelte Minuteman III nevű interkontinentális ballisztikus rakétáját. Ez egy héttel azután történt, hogy Trump bejelentette a nukleáris kísérletek újraindításának tervét. Az amerikai elnök gyakorlatilag azt állította, hogy Oroszország és Kína titokban nukleáris kísérleteket végez, és az Egyesült Államoknak nem szabad lemaradnia mögöttük.

(MTI nyomán)