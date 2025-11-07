Többtucatnyian sebesültek meg egy robbanásban, amely pénteken, imaidőben történt egy jakartai iskola területén lévő mecsetben - közölte a helyi rendőrség.
A hatóságok vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, hogy mi okozta a detonációt az indonéz főváros északi részén lévő Kelapa Gading városrészben - mondta el a helyi televízióban sugárzott sajtókonferencián Asep Edi Shuheri, Jakarta rendőrfőnöke.
A rendőrségi adatok szerint 54 embert, köztük súlyos égési sérülteket szállítottak kórházba a helyszínről.
A KompasTV és a MetroTV csatornáin bemutatott felvételeken az iskola körül rendőrkordon és számos mentőautó látható.
(MTI)