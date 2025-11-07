Külföld :: 2025. november 7. 18:25 ::

Izrael párizsi nagykövete szerint a zsidó események megzavaróinak megverése a normális reakció

Tüntetők zavarták meg csütörtök este több alkalommal is az Izraeli Filharmonikusok előadását Párizsban, a Philharmonie de Paris hangversenyteremben - közölte Laurent Nunez francia belügyminiszter az X közösségi platformon pénteken.

A Lahav Shani karmester vezényletével adott koncert alatt a közösségi médiában megjelent felvételek szerint a tüntetők a nézőtéren füstfáklyákat gyújtottak meg, és a független Palesztinát támogató jelszavakat skandáltak. A biztonsági személyzet és több néző megpróbálta eltávolítani a rendbontókat, a koncert háromszor is félbeszakadt. A tüntetők kivezetése után az előadás folytatódott.

A rendbontás miatt négy embert vettek őrizetbe, három nőt és egy férfit - erősítette meg a párizsi ügyészség, amely szerint a gyanúsítottakat erőszak, rongálás és engedély nélküli tüntetés szervezése miatt hallgatták ki.

Nunez belügyminiszter az X platformon közzétett bejegyzésében "élesen elítélte" a történteket, hangsúlyozva, hogy azokat "semmi nem igazolhatja". Megköszönte egyúttal a párizsi rendőrség gyors beavatkozását, amely lehetővé tette a "súlyos rendbontást" elkövetők közül többnek az elfogását a helyszínen, valamint az épületen kívül is a tüntetők kordában tartását.

A koncertet szervező intézmény, a Zene Városa - Párizsi Filharmónia közleményben ítélte el az eseményeket, és megerősítette, hogy feljelentést tett az ügyben. A közleményben "súlyos incidensekről" szólva megemlítették, hogy a tüntetők kétszer is füstfáklyákat vetettek be, és a rendzavarások során "összetűzésekre került sor a nézők tagjaival is".

Rachida Dati kulturális miniszter az X-en úgy fogalmazott: a zavarkeltés "ellentétes a köztársaság alapvető jogaival".

Izrael párizsi nagykövete, Josua Zarka, az AFP hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy az izraeli-palesztin konfliktust egyesek "politikai haszonszerzésre" próbálják felhasználni.

"Amit tegnap láttunk (a koncerten), az valójában annak a bizonyítéka, hogy a franciáknak elegük van, mert amint ezek a huligánok füstgránátokat dobtak, azonnal megverték őket. A közönség normálisan reagált" - mondta Zarka, aki jelen volt a koncerten.

"Az embereknek elegük van a gerjesztett tüntetésekből, a radikális baloldali Lázadó Franciaország követeléseiből, amely semmiben sem hisz a saját politikai életén kívül, és egy szörnyű konfliktust használ ki, ami az én hazámban van" - tette hozzá.

Manon Aubry, a Lázadó Franciaország európai parlamenti képviselője nem volt hajlandó elítélni az erőszakot, mert szerinte a zenekar "az izraeli államot képviseli". "Ma a legjobb mód arra, hogy az ilyen incidensek ne ismétlődjenek meg, az, hogy az izraeli kormány abbahagyja egy egész nép lemészárlását" - mondta a politikus a France2 köztévében.

Marine Le Pen, a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője "tűrhetetlen" cselekménynek nevezte a történteket, amelyeket szerinte "szélsőbaloldali antiszemita aktivisták" okoztak, és "példás jogi válaszra" szólított fel.

Művészek és koncertlátogatók egy csoportja a filharmonikusok igazgatójának október 14-én írt levélben a koncert lemondását kérte Izrael gázai hadműveleteire hivatkozva. A levélben az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának független vizsgálóbizottsági jelentésére hivatkoztak, amely szerint Izrael "továbbra is népirtást követ el a Gázai övezetben".

A koncertet megelőzően palesztinpárti aktivisták több alkalommal felszólították a Párizsi Filharmóniát a program törlésére. A CGT szakszervezet azt kérte, hogy az intézmény tájékoztassa a közönséget az izraeli kormány ellen felhozott "súlyos vádakról". A bojkott ellen francia művészek napilapokban közzétett felhívásokban tiltakoztak.

A hatóságok mindemiatt megerősített biztonsági intézkedéseket vezettek be a rendezvény körül.

A párizsi koncert karmestere Lahav Shani - aki 2026-ban a Müncheni Filharmonikusok vezető karmestere lesz - az elmúlt hónapokban már többször vált hasonló tiltakozások célpontjává. Szeptemberben egy flamand fesztivál szervezői lemondták a Müncheni Filharmonikusok fellépését, arra hivatkozva, hogy Shani "nem tudta egyértelműen elhatárolni magát a tel-avivi rezsimtől". A döntést akkor Friedrich Merz, a német CDU elnöke "nyílt antiszemitizmusnak" nevezte.

A párizsi hangversenyen fellépett Schiff András zongoraművész is.

