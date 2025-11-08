Tűz pusztított szombaton egy törökországi parfümraktárban, hatan meghaltak, öt ember megsérült - közölték hivatalos források.
A tájékoztatás szerint az eset az északnyugat-törökországi Kocaeli tartomány Dilovasi nevű városában történt, amely Isztambultól 70 kilométerre délre fekszik. Ilhami Aktas tartományi kormányzó közölte, hogy a tüzet sikerült eloltani, oka egyelőre ismeretlen, és hogy az egyik sérült állapota válságos. Az ügyben vizsgálat indult.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı.— Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (@ozturk_mustafa) November 8, 2025
Bitişik nizamalı binalar arasında parfüm üretim tesisi ve deposu.
6 vatandaşımız öldü, 1 vatandaş ağır yaralı ve 5 vatandaş yaralı.
Buna nasıl ruhsat verildi?… pic.twitter.com/KJb8KRUzu3
Helyi sajtóforrások szerint a tüzet több robbanás előzte meg.
Az NTV török magántelevízió úgy tudja, hogy a raktárnak használt épület két szintje szinte teljesen megsemmisült.
(MTI)