Külföld :: 2025. november 8. 12:35 ::

Tűz pusztított egy törökországi parfümraktárban

Tűz pusztított szombaton egy törökországi parfümraktárban, hatan meghaltak, öt ember megsérült - közölték hivatalos források.

A tájékoztatás szerint az eset az északnyugat-törökországi Kocaeli tartomány Dilovasi nevű városában történt, amely Isztambultól 70 kilométerre délre fekszik. Ilhami Aktas tartományi kormányzó közölte, hogy a tüzet sikerült eloltani, oka egyelőre ismeretlen, és hogy az egyik sérült állapota válságos. Az ügyben vizsgálat indult.





Bitişik nizamalı binalar arasında parfüm üretim tesisi ve deposu.



6 vatandaşımız öldü, 1 vatandaş ağır yaralı ve 5 vatandaş yaralı.



Buna nasıl ruhsat verildi?… Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı.Bitişik nizamalı binalar arasında parfüm üretim tesisi ve deposu.6 vatandaşımız öldü, 1 vatandaş ağır yaralı ve 5 vatandaş yaralı.Buna nasıl ruhsat verildi?… pic.twitter.com/KJb8KRUzu3 November 8, 2025

Helyi sajtóforrások szerint a tüzet több robbanás előzte meg.

Az NTV török magántelevízió úgy tudja, hogy a raktárnak használt épület két szintje szinte teljesen megsemmisült.

(MTI)