Külföld :: 2025. november 9. 19:26 ::

Partot ért a Fülöp-szigeteken a Fung-wong szupertájfun

Partot ért vasárnap a Fülöp-szigeteken a Fung-wong szupertájfun, amelynek érkezése előtt közel 1 millió embert evakuáltak. A hatóságok eddig két halálesetről tudnak.

A tájfun 1600 kilométer széles eső- és szélsávjával a Csendes-óceán felől vasárnap ért partot, röviddel azután, hogy egy előző tájfun legalább 224 ember halálát okozta a középső szigettartományokban. Ez a korábbi tájfun Vietnám felé haladt tovább, ahol legalább öten vesztették életüket.

A helyi meteorológiai szolgálat szerint a vihar helyi idő szerint hétfőre virradóra haladt át a Fülöp-szigetekhez tartozó legnépesebb sziget, Luzon északi részén özönvízszerű esőzéssel és 230 kilométeres óránkénti sebességű széllökésekkel.

Cheng Quizon polgári védelmi tisztségviselő a DZBB rádió műsorában azt mondta, hogy Aurora tartományban, ahol a tájfun partot ért, áramkimaradások voltak, de a telefonvonalak még működnek.

Több repülőteret lezártak.

A katasztrófavédelmi hatóság szerint több mint 30 millió embert veszélyeztet a Fung-wong szupertájfun az országban.

(MTI)