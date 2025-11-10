Külföld :: 2025. november 10. 10:05 ::

Az amerikai szenátus megtette az első lépést a kormányzati leállás felszámolása felé

Az Egyesült Államok Szenátusa vasárnap este megtette az első lépést a több mint 40 napja tartó kormányzati leállás (shutdown) befejezése felé.

A felsőház 60-40 arányban megszavazta, hogy napirendre vegye a Képviselőház által korábban elfogadott átmeneti költségvetési törvényjavaslatot, amely a kormányzati működést 2026. január 30-ig finanszírozná, és három teljes pénzügyi évre szóló kiadási intézkedést is tartalmazna. A törvény végleges elfogadásához a Szenátusnak és a Képviselőháznak is további szavazásokra lesz szüksége.

A vasárnapi szavazással sikerült átlépni az első jelentős parlamenti akadályt az amerikai történelem leghosszabb kormányzati leállásának lezárása felé vezető úton. A politikai válság azonban - amely október eleje óta bénítja a szövetségi kormány működését - korántsem ért véget, mivel a javaslat csupán ideiglenes költségvetést biztosítana.

A kormányzati leállás mindennapi hatásai egyre súlyosabbak: több százezer szövetségi alkalmazott továbbra sem kap fizetést, élelmiszersegélyek és repülőtéri szolgáltatások maradnak el, sőt, az elmúlt napokban több ezer járattörlés történt a légiforgalomban.

Donald Trump elnök a Fehér Házban újságíróknak azt mondta: "úgy tűnik, nagyon közel vagyunk a leállás végéhez."

A Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett, a CBS Face the Nation című műsorában arra figyelmeztetett, hogy ha a kormányzati leállás sokkal tovább tart, az negatívan befolyásolhatja az év utolsó negyedévének gazdasági növekedését, különösen a hálaadási időszakban várható légiforgalom kiesése miatt.

(MTI)