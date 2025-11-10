Múlt pénteken egy helikopterbalesetben életét vesztette a kizlijari fegyvergyár igazgatóhelyettese és két vezető mérnöke. A balesetről megjelent egy videó is, az alapján viszont elég nehéz kitaláni, mégis mi történt, írja a Portfólió.
A kiziljari hadiipari komplexum az orosz légierő számára készít fedélzeti elektronikai rendszereket, a Szuhoj vadászbombázók is a dél-oroszországi üzem eszközeit használják.
A gyár igazgatóhelyettese, illetve két mérnöke szombaton zuhant le egy Kamov KA-226-os helikopterrel. A balesetről készült videón jól látszódik, hogy a gép pilótája nagy sebességgel földhöz vágja a forgószárnyast, aminek a farka le is szakad. A helikopter ezután néhány másodperc erejéig a vízben landol, majd teljesen érthetetlen módon újra felemelkedik.
Az látható, hogy emelkedés közben a gép nehezen irányítható, nagyobb magasság után a pilóta el is veszíti a harcot, a gép pedig a tengerparton a földbe csapódik.
Mivel a Kamov ikerrotoros gépeit nem farokrotorral stabilizálják, így még az a leginkább hihető magyarázat, hogy a pilóta egyszerűen nem vette észre, hogy leszakította a gépe farkát. Ha az első, nem túl finom landolás után a földön marad, mindenki megúszta volna a történetet.
Four employees from a Russian defence manufacturer along with a mechanic were killed when the private helicopter they were in crashed and burst into flames.— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 9, 2025
The aircraft's tail clipped the ground and broke, and the pilot was unable to regain control over the Caspian Sea. pic.twitter.com/HcskyFyI86