Külföld, LMBTQP+ :: 2025. november 12. 09:55 ::

Kazahsztánban is betiltják a buzipropagandát

Kazahsztánban a parlament alsóháza szerdán egyhangúlag elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely betiltaná a médiában és az online térben kifejtett LMBT-propagandát, a rendelkezést be nem tartókat pedig pénzbüntetésre és akár tíz nap börtönbüntetésre ítélné.

Gani Bejszembajev oktatásügyi miniszter azzal érvelt a törvényjavaslat mellett, hogy a gyermekek és a tinédzserek minden egyes nap ki vannak téve olyan, az interneten található tartalmaknak, amelyek károsan befolyásolhatják a családról, az erkölcsről és a jövőről alkotott elképzeléseiket.

A törvényt az ország jogrendjével összahangban a felsőház elé terjesztik.

Ahhoz, hogy hatályossá váljon, Kaszim Zsomart-Tokajev elnöknek is alá kell írnia, aki az utóbbi hónapokban többször hangsúlyozta a hagyományos értékek védelmét.

A muszlim többségű, azonban szekuláris közép-ázsiai országban a kilencvenes években szüntették meg a homoszexuálisok hátrányos megkülönböztetését.

(MTI nyomán)