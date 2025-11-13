Külföld :: 2025. november 13. 19:07 ::

Babis bejelentette, hogy nem adja el az Agrofertet - "megoldja" másképp

Andrej Babis, az októberi képviselőházi választáson győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke, akit kormányalakítási tárgyalásokkal bíztak meg, a közösségi médiában csütörtökön bejelentette, hogy nem adja el a tulajdonában lévő Agrofert holdingot, viszont gazdasági és politikai szerepének összeférhetetlenségét a cseh és az európai törvényekkel összhangban meg fogja tudni oldani.

Petr Pavel államfő szerdán fogadta a kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott Babist, és azt kérte tőle, hogy ő maga magyarázza el a társadalomnak, mi módon akarja megoldani az összeférhetetlenségi problémát.

"Amennyiben Andrej Babis olyan lépéseket tesz, amelyek egyértelműen jelzik, hogy meg akarja oldani az összeférhetetlenségi problémát, és erre képes is a törvényekkel összhangban, akkor Petr Pavel kész haladéktalanul kinevezni őt kormányfővé" - mutatott rá az elnöki iroda a szerdai találkozó után kiadott közleményében.

Az ANO elnöke korábbi kormányfői megbízatása idején (2017-2021) cégeit, köztük a több tízezer embert foglalkoztató Agrofert holdingot két speciális vagyonalapba helyezte, hogy megfeleljen az összeférhetetlenségi törvény követelményeinek. Mindkét alapban megtartotta viszont döntő befolyását, amit jogászok és a sajtó bírált.

A közelmúltban azonban bejelentette, hogy ezek a vagyonalapok megszűntek, és újra egyedüli tulajdonosa az Agrofertnek.

Az ANO a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal, valamint az Autósok párttal tárgyal az új kormány megalakításáról. Az új koalíciónak 108 mandátuma lesz a 200 tagú parlamenti alsóházban.

(MTI)