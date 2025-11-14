Külföld :: 2025. november 14. 06:56 ::

Sikeresen a világűrbe bocsátották a NASA Mars körüli pályára szánt űrhajó-párját a Blue Origin rakétáján

Sikeresen a világűrbe bocsátották a NASA Mars körüli pályára szánt űrhajó-párját a Blue Origin rakétáján csütörtökön.

Az Egyesült Államok hadseregének Cape Canaveral-ban működő űrbázisáról (Space Force Station) csütörtökön helyi idő szerint délután indították el a 98 méter hosszúságú New Glenn rakétát, ami a Marshoz induló két NASA Escapade egységet szállította.

A felbocsátást az elmúlt napokban többször halasztották a rossz látási viszonyok, valamint erős naptevékenység miatt.

A hordozórakéta első fázisú eszköze nem sokkal az indítást követően sikeresen visszaérkezett a Földre a floridai partoktól 600 kilométerre egy hajón kialakított dokkoló állomáson.

A Marsot megcélzó űrhajó egy éven keresztül a Föld körüli pályán marad, majd 2026 őszén, a Föld és Mars megfelelő elhelyezkedését kihasználva elindul a Mars felé vezető másfél millió kilométeres útra, amelyet a tervek szerint egy év alatt tesz meg.

A sikeres felbocsátást követően a NASA tisztségviselői mellett, Elon Musk a SpaceX tulajdonosa is gratulált a Jeff Bezos tulajdonában lévő Blue Origin kereskedelmi űrhajózási vállalat teljesítményéhez.

(MTI)