Külföld :: 2025. november 14. 21:49 ::

Csoportos elbocsátást hajt végre a legnagyobb romániai szoftverfejlesztő, a Bitdefender

Csoportos elbocsátást hajt végre a legnagyobb romániai szoftverfejlesztő, a Bitdefender - írja a profit.ro a vállalat közleménye alapján.

Az intézkedés az alkalmazottak mintegy 7 százalékát érinti. A Bitdefendernek globálisan 2070 munkatársa van.

"A legtöbb változás a Business Solutions Group (BSG) részleg keretében történt Észak-Amerikában és Romániában. (…) Minden egyes állást az üzleti prioritások és az elkövetkező fejlődési szakaszok technológiai igényei alapján elemeztünk" - közölte a vállalat.

A cégvezetés álláspontja szerint az elbocsátásokat az indokolja, hogy "változott bizonyos projektek prioritása, hogy jobban összpontosíthassuk az erőfeszítéseinket, és biztosíthassuk a hosszú távú fenntartható fejlődést".

A Bitdefender egy 2001-ben alapított kiberbiztonsági és vírusirtószofver-gyártó cég, 2022 óta a Ferrari Forma-1-es istállójának globális kiberbiztonsági partnere. A vállalat a román Talpes család tulajdonában van. A bukaresti székhelyű anyacég 2024-ben 1,673 milliárd lej (126,344 milliárd forint) árbevétel mellett 239,579 millió lej (18,093 milliárd forint) adózás előtti eredményt ért el.

(MTI)