Külföld :: 2025. november 17. 08:58 ::

"Nincs rejtegetnivalónk" - Trump az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalára szólította fel a képviselőházat

Az Epstein-akták nyilvánosságra hozatala melletti szavazásra szólította fel Donald Trump amerikai elnök a képviselőház republikánus tagjait.

"Ahogy péntek este az Air Force One fedélzetén a 'Fake News Médiának' elmondtam, a képviselőház republikánusainak az Epstein-akták nyilvánosságra hozatala mellett kell szavazniuk, mert nincs rejtegetnivalónk, és ideje továbblépni radikális baloldali őrülteknek erről a demokrata átveréséről, amelynek célja elterelni a figyelmet a Republikánus Párt nagy sikeréről, beleértve a demokraták kormányzati leállítása elleni legutóbbi győzelmünket" - írta Trump a Truth Social platformon vasárnap.

Trump már a kampánya során ígéretet tett az akták nyilvánosságra hozatalára, és a saját táborában is egyre hangosabbak a teljes nyilvánosságra hozatal iránti követelések. Most azt írta, hogy az ügyészség már eddig is nyilvánossá tett több tízezer oldalnyi ügyiratot az ügyről, és fontos beosztású demokraták Epsteinhez fűződő viszonyát is vizsgálja.

"Az Epstein-csapda valójában a demokratákon átok, nem rajtunk" - tette hozzá. Úgy vélte továbbá, hogy "senki sem foglalkozott Epsteinnel, amíg élt, és ha a demokratáknak lenne bármi érdemi a birtokukban, már közzétették volna" a republikánusok legutóbbi választási sikere előtt.

"Fütyülök rá! Azzal foglalkozom, hogy a republikánusok visszatérjenek a lényegre, a gazdaságra" - írta bejegyzésében Donald Trump.

(MTI nyomán)