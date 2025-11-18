Külföld :: 2025. november 18. 20:38 ::

Szaúd-Arábia ezermilliárd dollárra növeli az Egyesült Államokban tervezett befektetéseinek összegét - közölte Mohamed bin Szalmán, Szaúd-Arábia trónörököse, miniszterelnöke és Donald Trump amerikai elnök kedden.

A trónörökös és az elnök Fehér Házban tartott találkozójának nyilvános részén a szaúdi vezető elmondta, hogy a korábban vállalt 600 milliárd dollár csaknem kétszeresét tervezik befektetni az Egyesült Államokban elsősorban a mesterséges intelligencia és a technológia területén, és részben termelőüzemek létrehozása formájában.

Donald Trump elmondta, hogy az Egyesült Államok F-35-ös vadászrepülőgépek eladását tervezi Szaúd-Arábia számára, ahogy Izrael számára is, amit azzal indokolt, hogy mindkét közel-keleti állam "nagyszerű szövetséges".

Mohamed bin Szalmán kérdésre válaszolva közölte, hogy országa részese akar lenni az arab-izraeli megbékélésről szóló Ábrahám Egyezmények rendszerének, ugyanakkor hozzátette, ennek feltétele, hogy elinduljanak az izraeli-palesztin kétállami megoldás felé vezető úton.

Trump utalt arra, hogy az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia számára közös érdek volt az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése, és hozzátette, hogy Irán most nyitottnak mutatkozik egy megállapodásra.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter - az elnök szavait kiegészítve - elmondta, hogy Szaúd-Arábiával egyelőre zajlanak a tárgyalások arról, hogy az Egyesült Államok milyen chipeket exportálna a közel-keleti királyságnak.

Trump elnök egy Kínával kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, hogy a tervezettnek megfelelően zajlik a közelmúltban kötött amerikai-kínai megállapodás alapján az amerikai mezőgazdasági termékek exportja.

A szaúdi trónörökös a washingtoni idő szerint kora délutáni hivatalos megbeszéléseket követően este visszatér a Fehér Házba, ahol Donald Trump elnök és Melania Trump first lady vacsorát ad a tiszteletére.

Mohamed bin Szalmán legutóbb 2018-ban járt hivatalos látogatáson a Fehér Házban, Donald Trump első elnöksége idején.

