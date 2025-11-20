Külföld :: 2025. november 20. 14:30 ::

Teljes és azonnali együttműködésre szólította fel Iránt a NAÜ

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) kormányzótanácsa csütörtökön jóváhagyta azt a határozatot, amely átlátható, teljes és azonnali együttműködésre szólítja fel Iránt nukleáris programjával kapcsolatban, beleértve a dúsított urán pontos mennyiségét és a légicsapások sújtotta nukleáris létesítmények állapotát is.

A határozat - amelyet diplomáciai források szerint a NAÜ vezetősége 19 igen szavazattal, három nem ellenében és 12 tartózkodás mellett hagyott jóvá - kiemeli, hogy az együttműködés keretében Teheránnak a többi között lehetővé kell tennie az ügynökség ellenőreinek bejutását a nukleáris létesítményeibe, valamint tájékoztatnia kell a NAÜ-t azon létesítményei állapotáról, amelyeket júniusban - az Izraellel kirobbant, 12 napon át tartó konfliktusa során - izraeli és amerikai légicsapások értek.

A határozatot az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és az Egyesült Államok nyújtotta be.

Bár az az atomsorompó-egyezmény kötelezi a NAÜ-vel való együttműködésre, Irán mostanáig nem engedélyezte az ellenőröknek a belépést a júniusi konfliktusban érintett nukleáris létesítményekbe. Az ügynökségnek a harcok kezdete óta nincs információja ama, több mint 400 kilogramm, 60 százalékos tisztaságúra dúsított uránról sem, amelyet Iránnak még a konfliktus kirobbanása előtt sikerült előállítania.

Reza Nadzsafi, Irán a NAÜ-höz delegált nagykövete elítélte a határozatot, amely, mint mondta, "kellemetlen hatással lesz" hazája és a NAÜ közötti együttműködésre, egyúttal bírálta azon nyugati államokat is, amelyek szerinte magától értetődőnek tartották volna, hogy "Irán még az őt érő légicsapások idején is folytassa az ügynökséggel fenntartott szokásos kapcsolatokat".

(MTI)