Halálos áldozatokat is szedett a bangladesi földrengés

Legalább hat ember életét vesztette és többtucatnyi megsérült egy 5,5-ös erősségű földrengésben, amely pénteken rázta meg Banglades középső részét, benne a fővárost, Dakkát - közölték a hatóságok.

A földrengés hatására Dakka épületei megremegtek, és a pánikba esett lakosok az utcákra menekültek.

A rengés - helyi idő szerint - 10 óra 38-kor történt, epicentruma a Narszingdi körzetben található Gorasal térségben volt, Dakkától mintegy 25 kilométerre északkeletre.

Az Amerikai Geológiai Szolgálat (USGS) szerint a földrengés hipocentruma 10 kilométer mélységben volt.

A dakkai DBC televízió értesülése szerint legalább hat ember halt meg a fővárosban: hárman egy épület tetőjének és falának összeomlásakor, hárman pedig akkor, amikor egy épület korlátja rájuk zuhant.

Az USGS szerint bár Banglades északi és délkeleti része az Indiai- és az Eurázsiai-lemez kölcsönhatása miatt szeizmikusan aktív régió, az ország középső része kevésbé aktív.

(MTI)