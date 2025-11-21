Külföld :: 2025. november 21. 09:46 ::

Kazahsztán felfüggesztette az európai hagyományos fegyverzetek csökkentéséről szóló szerződést

Kazahsztán felfüggesztette a hagyományos fegyveres erőkkel kapcsolatos európai szerződés hatályát - a vonatkozó rendeletet Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök november 17-én tette közzé a köztársaság jogszabályi információs rendszerében.

"A Kazahsztán Köztársaság nemzetközi szerződéseiről szóló törvény 30. cikke (2) bekezdésének 1) pontja alapján a következőket határozom: 1. Felfüggesztem az 1990. november 19-i, a hagyományos fegyveres erőkkel Európában kapcsolatos szerződés hatályát" - derült ki Tokajev rendeletéből.

A szerződést 1990-ben írták alá, 1992-ben lépett hatályba, és 1997-ben módosították. A szerződés előírta a hagyományos fegyverek és technika összmennyiségének korlátozását öt fő kategóriában (harckocsik, harci páncélozott járművek, tüzérség, harci helikopterek és harci repülőgépek), valamint a kötelezettségek betartásának ellenőrzési mechanizmusait (információcsere és ellenőrzések végzése).

A NATO tagjai nem ratifikálták a dokumentum módosított változatát, továbbra is ragaszkodva az 1990-es rendelkezésekhez, amelyek a hagyományos fegyverekre vonatkozó normákat tartalmazták, figyelembe véve a NATO és a feloszlatott Varsói Szerződés közötti egyensúlyt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2023. május 29-én aláírta a CFE-szerződés felmondásáról szóló törvényt.

(MTI)