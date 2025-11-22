Külföld :: 2025. november 22. 07:44 ::

Egy tanulmány szerint az emberi tevékenység komoly mértékben hozzájárult a közel-keleti aszályhoz

Az emberi tevékenység okozta klímaváltozás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Irán, Irak és Szíria az elmúlt években tartós és rendkívül súlyos aszállyal küzd - áll egy nemzetközi tudóscsoport pénteken publikált tanulmányában.

A World Weather Attribution (WWA) nevű tudományos hálózat jelentése szerint a globális felmelegedés miatt megváltozott éghajlati viszonyok olyan körülményeket teremtettek, amelyek jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a térségben a szokásosnál jóval szárazabb időszak alakult ki. A kutatócsoport szerint a folyamatot elsősorban a fosszilis energiahordozók égetéséből származó üvegházhatású gázok felhalmozódása hajtja, amely döntő szerepet játszik a régiót érintő felmelegedésben.

A kutatók értékelése szerint a mai klímaviszonyok között egy több éven át tartó csapadékhiány már nem számít szokatlannak, de a felmelegedés nélkül nem alakulhatott volna ki ilyen mértékű és ilyen hosszan tartó aszály. A magasabb hőmérséklet gyorsítja a talaj kiszáradását, és tartósabbá teszi a csapadékhiány hatásait - mutatnak rá.

A jelentés kiemeli, hogy a térség meglévő problémái tovább súlyosbítják a kialakult helyzetet, mivel a túlterhelt vízgazdálkodási rendszerek, a túlhasznált legelők és az öntözéses mezőgazdaság gyors terjeszkedése tovább csökkenti a rendelkezésre álló vízkészleteket.

Irán több nagyvárosában szigorú vízkorlátozásokat vezettek be, más térségekben felhőmagvasítással próbálnak csapadékot előidézni. A vallási vezetők eközben arra kérik a lakosságot, hogy imádkozzanak esőért a kritikus helyzet enyhítésére. Irakban a jelenlegi időszak az 1933 óta mért egyik legszárazabbnak számít, Szíriában pedig négy évtizede nem fordult elő ilyen mértékű vízhiány.

(MTI)