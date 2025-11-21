Külföld :: 2025. november 21. 21:42 ::

A bírók és ügyészek kiváltságos nyugdíja ellen tüntettek Bukarestben

A romániai bírók és ügyészek nyugdíjazási kiváltságainak - a korkedvezménynek és az utolsó nettó bér összegével azonos járandóságnak - megszüntetéséért tüntetett több civilszervezet péntek este a bukaresti kormány épülete előtt.

A Korrupció öl, a Declic és a Románia nevű kezdeményezés aktivistái az Egyenlő jogokat akarunk, különnyugdíjak nélkül! jelszóval meghirdetett megmozduláson azt követelték, hogy szüntessék meg az összes olyan "speciális nyugdíjat", amelyet nem a befizetett járulékokból, hanem az állami költségvetésből fedeznek a kiemeleten kezelt ágazat számára megszavazott törvény alapján.

A résztvevők "A pénz elvakít", A korruptak szabadlábon vannak, nektek mégis nő a nyugdíjatok", "Bocsánat, hogy nem termelünk annyit, amennyit elloptok", "Népszavazást!", "Előjogok nélkül!" jelmondatokat skandáltak. Bár a demonstrációt a kormány székháza elé szervezték, a tiltakozás címzettje nem az Ilie Bolojan miniszterelnök vezette négypárti koalíciós kormány, hanem azok az alkotmánybírók, akik évek óta minden olyan törvényjavaslatot alkotmánysértőnek minősítettek, amellyel a kormány megpróbálta eltörölni vagy megnyirbálni a bírók és az ügyészek nyugdíjazási kiváltságait.

Az alkotmánybíróság legutóbb október 20-án akadályozta meg annak az egyik deficitcsökkentő törvénytervezetnek a hatályba lépését, amelynek értelmében a bírók és az ügyészek utolsó nettó bérük alig 70 százalékát kapnák meg nyugdíjként a jelenlegi 100 százalék helyett, és számukra is fokozatosan 65 évre emelkedne a nyugdíjkorhatár a jelenlegi 48-ról.

Ilie Bolojan pénteki sajtóértekezletén bejelentette, hogy újabb törvénytervezetet küldött véleményezésre az igazságszolgáltatás szakmai fórumaként működő Legfelsőbb Bírói Tanácshoz (CSM), és kifejezte abbéli reményét, hogy az igazságszolgáltatási nyugdíjreformot mégiscsak sikerül életbe léptetni az uniós kötelezettségvállalásokban megszabott november 28-i határidő lejárta előtt. Az új törvénytervezetben a korábbi 10 évről 15-re emelték azt az átmeneti időszakot, amely alatt a bírók és az ügyészek nyugdíjkorhatára is 65 évre emelkedne.

Romániában a bíró és az ügyészek mellett a szintén korkedvezménnyel nyugalmazott pilóták, parlamenti képviselők, pénzügyőrök, katonák, rendőrök és hírszerzők is olyan kiemelt járandóságban részesülnek, amely többnyire lényegesen magasabb az átlagnyugdíjnál. Románia évi mintegy 13 milliárd lejt (975 milliárd forint) fordít a speciális nyugdíjakra. Bukarest a nemzeti helyreállítási tervben (PNRR) vállalt kötelezettséget a nyugdíjrendszer reformjára, ennek teljesítése nélkül pedig nem hívhatja le a számára elkülönített uniós pénzforrásokat.

(MTI)