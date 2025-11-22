Külföld :: 2025. november 22. 21:59 ::

Drónberepülések miatt állították le a légi forgalmat Eindhoven repülőterén

Drónberepülések miatt leállították a légi forgalmat a dél-hollandiai Eindhoven repülőterén szombat este - közölte Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter az X-en.

A tárcavezető szerint a drónelhárító berendezések készenlétben állnak, folyamatban van az ügy vizsgálata.

Korábban a holland védelmi minisztérium arról adott hírt, hogy péntek este a hadsereg lelőtt több drónt, amelyet Volkel város légi bázisa fölött észleltek, Eindhoventől mintegy 40 kilométerre.

Az utóbbi hónapokban szerte Európában több alkalommal zavarták meg drónok a légi közlekedést. Szeptemberben több mint húsz orosz drón repült be a lengyel légtérbe, és három orosz katonai repülőgép 12 percet tartózkodott Észtország légterében. Azóta több alkalommal láttak - többnyire azonosítatlan eredetű - drónokat különböző európai repülőterek közelében. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke "hibrid hadviselésnek" nevezte a berepüléseket.

(MTI)