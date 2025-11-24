Külföld :: 2025. november 24. 18:39 ::

Nyolcévi szabadságvesztésre ítélték az orosz űrkutatási vállalat volt vezetőjét

Nyolcévi szabadságvesztésre ítélte csalás miatt Vlagyimir Szolncevet, az Energia Rakétatechnikai és Űrkutatási Vállalat volt vezérigazgatóját hétfőn a moszkvai régióbeli Koroljov város bírósága.

A bíróság ítélete szerint Szolncev 839 millió rubelnyi (több mint 3,5 milliárd forint) pénzt sikkasztott el a Roszkoszmosz állami űripari vállalattól.

A nyomozás megállapította, hogy a vádlott és társai a könyveléskor felsrófolták az elektronikus alkatrészek beszerzési árát, a különbözetet pedig elosztották egymás között. Szolncev egyik vádlott-társa időközben elhunyt, egy másik ellen külön büntetőeljárást indítottak, amelyet felfüggesztettek.

Szolncevet 2018 augusztusában függesztették fel a vezérigazgatói posztjáról, majd a bíróság 2020-ban rendelte el a letartóztatását.

(MTI)