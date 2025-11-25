Külföld :: 2025. november 25. 06:43 ::

Tajvani kormányfő: a Kínához való visszatérés nem opció

A tajvani miniszterelnök elutasította annak a lehetőségét, hogy a sziget 23 millió lakosa úgymond visszatérjen Kínához. Cso Zsung-taj erről azután beszélt kedden, hogy előző nap ilyen tartalmú igénnyel lépett fel a kínai elnök, amikor telefonon egyeztetett több témában Donald Trump amerikai elnökkel.

Hszi Csin-ping hétfőn úgy fogalmazott, hogy Tajvan visszatérése Kínához Peking világrenddel kapcsolatos víziójának kulcsfontosságú része.

A tajvani miniszterelnök erre a kijelentésre reagálva kedden leszögezte, hogy Tajvan demokratikusan megválasztott kormánya határozottan elutasítja Kína álláspontját. Megfogalmazása szerint "a Kínai Köztársaság, azaz Tajvan, egy teljesen szuverén és független ország. Nemzetünk 23 millió lakosa számára az úgymond visszatérés nem opció, ez teljesen egyértelmű."

(MTI)