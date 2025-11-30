Külföld :: 2025. november 30. 15:38 ::

Kirgizisztán új parlamentet választ az előrehozott választásokon

A közép-ázsiai Kirgizisztánban vasárnap előrehozott választásokat tartanak az új parlament összetételéről.

Mintegy 4,3 millió választópolgár jogosult szavazni. A választásokat előrehozták - hivatalosan azért, hogy ne ütközzenek a 2027 elejére tervezett elnökválasztásokkal.

Mintegy 90 parlamenti képviselőt választanak meg. A választási rendszer nemrégiben végrehajtott reformja nyomán a jelöltek mostantól csak közvetlen jelöltként indulhatnak, ami azt jelenti, hogy a politikai pártok valószínűleg csekély szerepet fognak játszani.

A szavazóhelyiségek reggel 8 és este 8 óra között fogadják a voksolókat. Az első eredmények a szavazás befejezése után röviddel ismertté válhatnak.

Kirgizisztán lakossága mintegy 7 millió fő. A jelenlegi parlamentet 2021-ben választották meg egy súlyos politikai válságot követően, amely erőszakos összecsapásokhoz, és az akkori elnök, Szooronbaj Dzsejenbekov lemondásához is vezetett.

(MTI)