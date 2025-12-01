Külföld :: 2025. december 1. 08:58 ::

Falvakat borított be hamuval a kolumbiai Puracé vulkán

Több falut is hamuval borított be a Bogotától 600 kilométerre fekvő kolumbiai Puracé vulkán, amely hamu- és gázfelhőt lövellt ki magából - közölte vasárnap a kolumbiai geológiai szolgálat (SGC). A megnövekedett vulkáni tevékenység miatt a hatóságok magasabb, narancsszínű riasztást adtak ki, és előkészületeket tettek a lakosság esetleges kimenekítésére.

A Cauca tartományban, Popayán közelében magasodó Puracé Kolumbia egyik legaktívabb és legveszélyesebb vulkánja, melynek esetleges kitörése nemcsak a várost, de a környező őslakos településeket és mezőgazdasági területeket is veszélyezteti.

A 4600 méteres vulkánból feltört hamufelhő és gázfelhő miatt szombaton több lakott területen erős kénszagot éreztek, és hamu hullott a falvakra, köztük a nyolcezer lakosú Coconucóra is.

Egy helyi tűzoltó, José Quintero közlése szerint a Puracé 1500 méter magasra lövellt ki gáz- és hamuoszlopokat.

A kolumbiai kockázatkezelő hatóság igazgatója, Carlos Carrillo felszólította a veszélyeztetett régióban élőket, hogy ne közelítsék meg a krátert és készüljenek fel az esetleges evakuálásra.

A coconucói őslakos közösség egy tagja, Marisol Avirama elmondta: a fő aggodalmuk, hogy nincs hová menekülniük a vulkánkitörés elől. Hozzátette, hogy nagyon nehéz elhagyni a földjeiket és házaikat, ahol olyan sok ideig éltek.

(MTI)