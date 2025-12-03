Külföld :: 2025. december 3. 19:10 ::

A bolgár parlament elutasította az elnök javaslatát az euróról szóló népszavazás megtartásáról

A bolgár parlament szerdán megvizsgálta és elutasította Rumen Radev elnök javaslatát az euróról szóló népszavazás megtartásáról.

Az államfő javaslatát a 240 tagú parlament jelen lévő képviselői közül 81-en támogatták, 135-en ellenezték, négyen tartózkodtak. Az ülést a törvényhozó szerv hivatalos honlapján közvetítették.

Radev májusban nyújtotta be kezdeményezését a parlamentnek, megjegyezve, hogy a bolgár társadalomban nincs konszenzus sem a folyamatra való felkészültségről, sem arról, hogy mikor történhet meg. A parlament akkori házelnöke, Natalija Kiszelova elutasította a javaslat beterjesztését. Ezután az államfő megtámadta a döntést az alkotmánybíróságon, és novemberben a legfőbb bírói testület úgy ítélkezett, hogy Kiszelova túllépte hatáskörét, amikor elutasította Radev kezdeményezésének parlamenti előterjesztését.

Bulgária 2026. január 1-jén csatlakozik az euróövezethez.

(MTI)