A bolgár parlament szerdán megvizsgálta és elutasította Rumen Radev elnök javaslatát az euróról szóló népszavazás megtartásáról.
Az államfő javaslatát a 240 tagú parlament jelen lévő képviselői közül 81-en támogatták, 135-en ellenezték, négyen tartózkodtak. Az ülést a törvényhozó szerv hivatalos honlapján közvetítették.
Radev májusban nyújtotta be kezdeményezését a parlamentnek, megjegyezve, hogy a bolgár társadalomban nincs konszenzus sem a folyamatra való felkészültségről, sem arról, hogy mikor történhet meg. A parlament akkori házelnöke, Natalija Kiszelova elutasította a javaslat beterjesztését. Ezután az államfő megtámadta a döntést az alkotmánybíróságon, és novemberben a legfőbb bírói testület úgy ítélkezett, hogy Kiszelova túllépte hatáskörét, amikor elutasította Radev kezdeményezésének parlamenti előterjesztését.
Bulgária 2026. január 1-jén csatlakozik az euróövezethez.
(MTI)