Ukrán kalóztámadás után zátonyra futott az orosz szellemflotta egyik olajszállítója Bulgária partjainál

Zátonyra futott Bulgária partjainál az úgynevezett orosz szellemflottához tartozó egyik olajszállító hajó, amelyet Ukrajna november végén támadott meg a Boszporusznál - közölte szombaton Anton Zlatanov, a bolgár határvédelmi rendőrség vezetője.

A helyi hatóságok közölték, hogy igyekeznek kimenteni a hajó legénységét.





1️⃣No registry or insurance

2️⃣Ship now becomes the problem of Bulgaria

3️⃣Impending environmental disaster as the ship breaks up

4️⃣Increase in War Risk across the Black Sea The grounding of tanker Kairos off the coast of Bulgaria highlights the danger of the Russia shadow fleet.1️⃣No registry or insurance2️⃣Ship now becomes the problem of Bulgaria3️⃣Impending environmental disaster as the ship breaks up4️⃣Increase in War Risk across the Black Sea pic.twitter.com/ss94US95Gv December 6, 2025

Zlatanov kifejtette, hogy a Kínában bejegyzett, a gyanú szerint illegális orosz olajszállításra használt Kairos nevű hajó legénységét az időjárás és a magas hullámok miatt egyelőre nem lehet evakuálni. Szavai szerint a hajót a bolgár határőrség pénteken, dél körül észlelte.

"Az első órákban a legénység nem lépett kapcsolatba a bolgár hatóságokkal. Később azonban már válaszoltak, és jelezték, hogy tíz ember tartózkodik a fedélzeten, és szeretnék, ha kimentenék őket" - magyarázta Zlatanov. Elmondta, hogy most az olajszállítót folyamatosan megfigyelik az időnként négy méter magasságot is elérő hullámok miatt, és a határőrség egy speciális felszereléssel felszerelt hajója készen áll a beavatkozásra. "Két vontatóhajó és egy helikopter is készen áll a mentési művelethez való csatlakozásra" - tette hozzá.

Törökország november 28-án jelentette, hogy a Kairos Novorosszijszk fekete-tengeri orosz kikötőváros felé hajózott, amikor külső támadás érte, és kigyulladt körülbelül 28 tengeri mérföldre a török partoktól.





According to… 🇺🇦 #Ukraine - 🇷🇺 #Russia : Newly released footage from an SBU "Sea Baby" naval drone shows the strike on one of the Russian shadow fleet tankers in the Black Sea. The video corresponds to the same incident in which the KAIROS and VIRAT were hit and set ablaze.According to… pic.twitter.com/AqkaDz9BwA November 29, 2025

A Kairos szerepel azoknak a hajóknak a listáján, amelyek szankciók alá esnek Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt.

A hajó Ahtopoltól körülbelül egy tengeri mérföldre futott zátonyra, Bulgária délkeleti csücskénél, közel a török határhoz.

(MTI)

