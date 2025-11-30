Háború, Külföld :: 2025. november 30. 17:13 ::

Moszkva: a tankerek és az olajkikötők infrastruktúrája elleni ukrán támadások akadályozzák a rendezést

Moszkva elítéli a tengeri hajók és a nemzetközi Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) olajkikötőinek infrastruktúrája ellen a Fekete-tengeren végrehajtott ukrán támadásokat, mert ezek akadályozzák az ukrajnai rendezésre irányuló erőfeszítéseket - írta Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a tárca honlapján vasárnap közzétett kommentárjában.

"Határozottan elítéljük a terrortámadásokat és minden olyan felet, amely hozzájárult ezek megtervezéséhez és végrehajtásához. Kazahsztán külügyminisztériuma is tiltakozott a CPC ellen elkövetett harmadik agressziós cselekmény ellen. Török partnereink is aggodalmukat fejezték ki a támadások miatt. Hangsúlyozzuk, hogy a megtámadott polgári energetikai infrastruktúra fontos szerepet játszik a globális energetikai biztonság biztosításában, és soha nem volt tárgya semmilyen nemzetközi korlátozásnak" - fogalmazott Zaharova.

"Felhívjuk az összes józan gondolkodású kört, hogy ítélje el a november 28-án és 29-én a Fekete-tengeren elkövetett terrorcselekményeket, amelyek veszélyeztetik a hajózás szabadságát ebben a víztérségben" - tette hozzá.

Úgy vélte, hogy az ukrán titkosszolgálatok gyakorlatilag beismerték részvételüket ezekben a támadásokban, amikor az ukrán médiában nyilvánosságra hozták az azokról készült videófelvételeket.

A török tengerhajózási hatóság péntek este bejelentette, hogy Fekete-tengeren, Törökország partjainál, külső behatás miatt kigyulladt a gambiai zászló alatt hajózó Kairos tankhajó, majd később az ugyanebben az afrikai országban bejegyzett Virat tanker is, amelyet kétszer támadtak ukrán tengeri drónok.

A CPC sajtószolgálata szerint szombat éjjel személyzet nélküli ukrán motorcsónakok támadták meg a Novorosszijszk közelében üzemelő terminálját, üzemképtelenné téve a VPU-2-es átfejtőpontot. Személyi sérülés nem történt, az előzetes adatok szerint olaj folyt a tengerbe.

(MTI)