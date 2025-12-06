Külföld :: 2025. december 6. 20:36 ::

Karácsonyi tömegbe hajtottak egy tengerentúli francia üdülőhelyen

Guadeloupe szigetén, amely Franciaország egyik tengerentúli megyéje a Karib-térségben, Sainte-Anne városában tragédiába torkollott egy karácsonyi ünnepség, amikor egy sofőr a fesztiválfények felkapcsolására összegyűlt tömegbe rohant egy járművel, több ember halálát okozva és megsebesítve – számolt be a The Indian Express.

Az incidens 2025. december 5-én, helyi idő szerint este fél nyolckor történt. A Lokmat Times legalább 15 sérültről és 10-15 áldozatról, köztük gyermekekről adott hírt.

Az incidens a városházával és a templommal szemben található Schoelcher téren történt. Vizsgálat indult az ügyben, ám a baleset okát még nem tudták megállapítani. Egyelőre nem tisztázott, hogy terrorcselekmény vagy baleset történt. A szemtanúk szerint elképzelhető, hogy a sofőr váratlanul rosszul lett, de ezt a hatóságok nem erősítették meg. A helyi média szerint a jármű vezetője alkohol és drogok hatása alatt állt, és a baleset után őrizetbe vették.

A sérültek közül hárman súlyos, életveszélyes állapotban vannak. A rendőrség, a tűzoltók és a mentők azonnal a helyszínre siettek, a város polgármestere pedig válságstábot állított fel a sérültek és családtagjaik támogatására, és az esetet „borzalmas tragédiának” nevezte - írja az Index.