Külföld :: 2025. december 7. 22:24 ::

A nigériai kormánynak sikerült elérnie 100 elhurcolt diák szabadon engedését

A nigériai kormánynak sikerült elérnie 100 olyan diák szabadon engedését, akiket novemberben hurcoltak el Niger tagállamból az egyik ottani katolikus bentlakásos iskolából - közölte a helyi Channels Television helyi hírtelevízió vasárnap.

A Nigériai Keresztények Szervezetének közlése szerint 303 diákot és 12 tanárt hurcoltak el emberrablók november 21-én a Papiri faluban működő Szűz Mária tanintézetből. Ötven diáknak később sikerült megszöknie fogva tartóiktól, de a többiek sorsa azóta ismeretlen volt.

A hírtelevízió nem közölt egyelőre több részletet.

A Nigéria északnyugati térségében garázdálkodó fegyveres bandák rendszeresen rabolnak el diákokat, többnyire váltságdíj reményében. Bár a kormány többször ígérte a régió biztonsági helyzetének javítását, jelentős előrelépés nem történt.

(MTI)