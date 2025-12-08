Külföld, Gazdaság :: 2025. december 8. 15:05 ::

A vártnál jobban nőtt a német ipari termelés októberben

Németország ipari termelése az elemzők által vártnál jelentősebben nőtt havi szinten októberben, míg éves szinten ugyancsak bővülést jegyeztek fel a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfőn publikált jelentése szerint.

Októberben az előzetes adatok szerint 1,8 százalékkal, március óta a leggyorsabb ütemben nőtt szezonális és naptári kiigazítással az előző havihoz képest a német ipari termelés a szeptemberi 1,1 százalékos havi növekedés után.

Az elemzők kisebb, 0,4 százalékos bővülésre számítottak havi bázison.

A Destatis közleménye szerint a német ipari termelés októberi havi szintű bővülése egyebek mellett az építőipar 3,3 százalékos teljesítménynövekedésének tulajdonítható. A gépipar 2,8 százalékos, valamint az adatfeldolgozó berendezések, elektronikai és optikai termékek gyártásának 3,9 százalékos növekedése ugyancsak jelentősen hozzájárult az összteljesítményhez, ezzel szemben az autóipar 1,3 százalékos havi szintű zsugorodása negatív hatással volt az ipari aktivitás alakulására.

A kevésbé volatilis háromhavi időtávot tekintve a 2025. augusztus és 2025. október közötti időszakban 1,5 százalékkal csökkent Németország ipari termelése az előző három hónapos periódushoz viszonyítva.

Havi összevetésben októberben az ipar termelése az energia és az építőipar kivételével 1,5 százalékkal nőtt, a beruházási javak és a fogyasztási cikkek kibocsátása egyaránt 2,1 százalékkal emelkedett, míg a köztes termékek termelése 0,6 százalékkal bővült.

Az év tizedik hónapjában a német ipari termelés 0,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit a szeptemberben jegyzett 1,4 százalékos éves szintű zsugorodást követően.

