Keresetet nyújtott be a moszkvai választottbíróságon az Euroclear európai értékpapír-letétkezelő ellen az orosz központi bank - közölte pénteken a szabályozó sajtószolgálata.
A döntést a jegybank az Euroclear általa jogellenesnek ítélt tevékenységével, valamint az Európai Bizottság által mérlegelt, az orosz eszközöknek a tulajdonos beleegyezése nélküli felhasználásának mechanizmusai miatt hozták meg.
"A Bank Rosszii keresetet nyújt be a Moszkvai Választottbírósághoz az Euroclear letétkezelő ellen a Bank Rossziinak okozott károk megtérítése érdekében" - állt a közleményben.
A központi bank szerint a kára abból adódott, hogy nem tudott rendelkezni a tulajdonában lévő pénzeszközökkel és értékpapírokkal.
(MTI)