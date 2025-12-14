Külföld :: 2025. december 14. 22:23 ::

A britek a sajátjaikat nem, a "védett növényeket" fokozottan óvják

Megerősített járőrözést kezdett a londoni rendőrség vasárnap a zsidó intézményeknél a Sydney-ben történt támadás után.

A 300 ezres brit zsidóság legnagyobb érdekképviseleti szervezete, a Jewish Leadership Council (JLC) vasárnapi közleményében úgy fogalmazott: a terroristák ismét zsidókat vettek célkeresztjükbe csak azért, mert zsidók.

A JLC szerint ugyanez a gyűlölet Nagy-Britanniában is jelen van, hiszen a brit zsidóság még mindig nem tért magához a manchesteri zsinagóga ellen elkövetett terrortámadás sokkjából.

Vasárnapi nyilatkozatában a JLC felszólította a brit kormányt és a bűnüldöző hatóságokat arra, hogy hanuka nyolc napján a zsidó közösségekkel együttműködve biztosítsák az ünnepi rendezvények biztonságos megrendezését.

"Nem engedhetjük, hogy a gyűlölet elhomályosítsa a fény ünnepét" - áll a szervezet közleményében.

Vasárnap esti nyilatkozatában a Scotland Yard közölte: nincs olyan információ, amely szerint a Sydney-ben elkövetett terrortámadás és a londoni fenyegetettségi szint között kapcsolat lenne, a rendőrség azonban ennek ellenére fokozza jelenlétét és megerősített járőrözést kezd a zsinagógák és egyéb közösségi helyszínek környékén.

A Scotland Yard közölte azt is, hogy az emelt szintű járőrözést a brit zsidó lakosság polgári védelmét ellátó biztonsági szervezet, a Community Security Trust és más szerveződések szakértőivel szoros együttműködésben végzi.

A rendőrségi állásfoglalás megfogalmazása szerint "az elborzasztó realitás az, hogy a zsidó közösségeknek az egész világon továbbra is megnövekedett fenyegetettséggel kell szembenézniük".

III. Károly király a Buckingham-palota által vasárnap ismertetett személyes üzenetében elszörnyedésének adott kifejezést a Bondi Beachen hanuka ünneplésére összegyűlt zsidó közösség elleni "rettenetes antiszemita terrortámadás" miatt.

Károly - aki az Egyesült Királysághoz és több más nemzetközösségi államhoz hasonlóan Ausztrália uralkodója is - úgy fogalmazott: az ilyen fájdalmas időkben az ausztrálok mindig egységbe tömörülnek és elszántságot tanúsítanak.

Hangsúlyozta: tudja, hogy hanuka ünnepének fénye mindig győzedelmeskedni fog az ilyen szintű gonoszság sötétsége felett.

(MTI nyomán)