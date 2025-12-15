Külföld :: 2025. december 15. 16:16 ::

A brit főrabbi Sydney ürügyén szigorítaná a cenzúrát

A brit főrabbi szerint a Sydney-ben elkövetett terrortámadás is jelzi, hogy sokkal szigorúbban kell szabályozni a közösségi médiában megjelenő tartalmakat.

Sir Ephraim Mirvis, az Egyesült Királyság és a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség első számú zsidó vallási vezetője - aki e minőségében Ausztrália főrabbija is - a BBC közszolgálati televíziónak nyilatkozva hétfőn úgy fogalmazott: a terrortámadás minden zsidót egyformán érint, hiszen "a zsidóság a világ egyik legkisebb népe, de egyben a világ legnagyobb családja is".

A főrabbi szerint Nagy-Britanniában túl hosszú ideje megengedett az olyan jelszavak skandálása, amelyek az intifáda - a palesztin felkelés - globálissá tételét szorgalmazzák, vagy azt, hogy a palesztin államot "a folyótól a tengerig", vagyis a Jordán folyó és a Földközi-tenger között, Izrael területén kell létrehozni.

Ephraim Mirvis szerint ezek a jelszavak gyűlöletet szítanak, és gyűlöletből fakadó cselekmények elkövetését ösztönzik.

"Miért engedik ezt még mindig, mit jelent az intifáda globálissá szélesítése?" - tette fel a kérdést a brit főrabbi. Mirvis szerint a manchesteri zsinagógánál október 2-án, jóm-kipúr napján, a zsidó vallás legfontosabb ünnepén elkövetett, két halálos áldozattal járó késeléses terrortámadás és a Bondi Beach-en vasárnap végrehajtott lövöldözés adja meg a választ arra, hogy mit is akarnak azok, akik az intifáda globálissá tételét hirdetik.

Mindez túlságosan régóta zajlik, ezért az eddigieknél sokkal szigorúbban kell fellépni az olyan megnyilvánulásokkal szemben, amelyekből a legutóbbi időszak gyűlöletcselekményei is eredtek - mondta a hétfői BBC-interjúban a brit főrabbi.

Mirvis kijelentette: mindenekelőtt a közösségi médiát kell sokkal szigorúbban szabályozni, mivel hatalmas károkat okoznak azok a mérgező tartalmak, amelyeket "ezrek és ezrek terjesztenek" minden egyes nap online felületeken.

Az eddigieknél sokkal többet kell tenni annak érdekében, hogy a jelenséget ellenőrzés alatt lehessen tartani - mondta a zsidó vallási vezető.

(MTI nyomán)