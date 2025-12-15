Külföld :: 2025. december 15. 18:19 ::

Török popénekesnőket ítéltek el "szemérmetlen viselkedés" miatt

Szemérmetlen viselkedés miatt elítélték egy ismert török lányegyüttes tagjait: az illetékes isztambuli büntetőtörvényszék a Manifest nevű zenekar hat énekesnőjét három hónapi és 22 napi felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta.

Az ítéletben - amelyet az Anadolu hírügynökség ismertetett hétfőn - egy másik énekesnőt is elmarasztaltak, aki vendégként fellépett a banda egyik koncertjén. Ő szintén felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

A büntetőeljárás kiváltó oka egy szeptemberi isztambuli előadás volt több ezer nézővel. A huszonéves énekesnők lenge, fehérneműhöz hasonló ruhát viseltek, és tánccal fokozták a hatást.

A bíróság indoklása szerint, amelyet a Cumhuriyet című helyi napilap is idézett, az előadók közösülésre emlékeztető mozdulatokat is tettek a színpadon.

Az együttes tagjai a vádak ismertté válását követően még szeptemberben közölték, hogy nem volt szándékukban bárkit is magukra haragítani vagy fittyet hányni az érzékenységükre. Mint mondták, szomorúak a kialakult helyzet miatt. Hangsúlyozták: együttesük célja zenével és tánccal összehozni a különböző korosztályokat és világnézeteket. A Manifest alig egy éve alakult meg egy tehetségkutató műsorban a YouTube-on, és azóta villámgyorsan nagy népszerűségre tett szert.

(MTI)