2025. december 24.

Kezdődhet az antifa dühöngés: dekriminalizálják a Hammerskins Deutschlandot

Még két éve számoltunk be róla, hogy a németországi cionista rendszer 700 rendőrrel támadt a Hammerskins Deutschland nevű nacionalista szervezetre, majd az akkor belügyér, Nancy Faeser (SPD) be is tiltotta őket.

Idén karácsonyra azonban szép ajándéknak örülhetnek a tagok, ugyanis a lipcsei bíróság érvénytelenítette a betiltást - számol be róla a Spiegel nyomán a Harcunk

A bíróság helyt adott több tag és regionális alcsoport a belügyminisztérium betiltási határozata ellen benyújtott keresetének.

A döntés lényege: a szövetségi bírák nem tudták megállapítani, hogy valóban létezett-e olyan országos Hammerskins ernyőszervezet, amelyet betilthattak volna. Az erről szóló határozat ezért jogellenes volt.

Nancy Faeser akkori belügyminiszter „alkotmányellenes tevékenység” miatt betiltotta a Hammerskins Deutschland-ot és regionális csoportjait - az volt már a huszadik szélsőjobboldali szervezet, amit a belügyér betiltott. A rendőrség különleges egységei előtte tíz tartományban, a szervezet 28 tagjánál tartottak házkutatást.

A nemzetiszocialista mozgalom az Egyesült Államokból indult, a kilencvenes évek eleje óta Németországban fokozatosan regionális ágazatai, úgynevezett chapterei alakultak. A tiltás idején a Hammerskins Németországban az Alkotmányvédelmi Hivatal szerint körülbelül 130 taggal rendelkezett.

A bíróság szerint a betiltás azért nem maradhat hatályban, mert a belügyminisztérium nem tudott elegendő bizonyítékot felmutatni arra, hogy a csoportnak valóban volt országos, irányadó szintje. Nem vizsgálták azt sem, hogy a Hammerskins valóban alkotmányellenes-e.

A német egyesületi törvény szerint a szövetségi belügyminisztérium csak a több tartományban tevékenykedő egyesületeket tilthatja be. Ha egy csoport tevékenységi köre egy tartományra korlátozódik, akkor az egyes tartományok felelősek az esetleges betiltásokért.

A felperesek hevesen vitatták, hogy létezett volna nemzeti szintjük és országos vezetőjük, szerintük a regionális csoportok autonómok voltak - írja a Spiegel. Nem használtak országosan egységes szimbólumokat sem. A felperesek elismerték, hogy találkozóikat, koncertjeiket és kommunikációjukat nagy titokban tartották, de ez a németországi állapotokat tekintve cseppet sem meglepő.

A Freie Sachsen hozzáteszi a témához, hogy a Faeser regnálását megelőző 70 évben összesen egy olyan betiltás volt, amit jogellenesnek minősítettek a Német Szövetségi Köztársaságban, ez a Német Istenismereti Liga, vagy más néven Ludendorff vallási közösség betiltása volt. Faeser 4 éve alatt viszont két jogellenes betiltást is összehozott: a Hammerskins mellett korábban már a COMPACT nevű jobboldali újság betiltását is érvénytelenítették. A Szabad Szászok közleménye szerint Nancy Faesernek hivatali visszaélés miatt a vádlottak padján lenne a helye, nem a Bundestagban.

Szintén Nancy Faeser volt az, aki felülről próbálta gátolni a Hammerbande vezetője, Johann Guntermann utáni nyomozást. Faeser és a németországi Antifa közötti kapcsolat jól ismert. Az egykori belügyér korábban a szélsőbaloldali terrorszervezet lapjában publikált.

KG