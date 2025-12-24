Külföld, Háború :: 2025. december 24. 10:46 ::

Robbanás Moszkvában - rendőrök vesztették életüket

Három ember - köztük két közlekedési rendőr - életét vesztette egy robbanásban Moszkva déli részén – közölte szerdán az orosz Nyomozó Bizottság (SZK).

"Két közlekedési rendőr gyanús személyt észlelt a rendőrautó közelében. Amikor megközelítették, hogy őrizetbe vegyék, a gyanúsított robbanószerkezetet hozott működésbe" - állt a tájékoztatásban.

Az orosz fővárosi közlekedési rendőrsége a 24 éves Ilja Klimanov és a 25 éves Makszim Gorbunov rendőrhadnagy vesztette életét, aki 2023 októberében, illetve 2022 februárjában lépett szolgálatba. Utóbbi nős volt és egy kilenc hónapos kislányt hagyott árván. Családjaiknak minden szükséges segítséget megadnak.

Az incidens szerdára virradó éjjel történt a Jeleckaja utcán. A nyomozók vizsgálják, hogy miként hozták működésbe a robbanószerkezetet, tanúkat hallgatnak ki és ellenőrzik a térfigyelő kamerák felvételeit.

Az ügyben büntetőeljárás indult a hatósági személyek ellen elkövetett merénylet és a robbanószerkezet törvénytelen birtoklása címén.

(MTI)