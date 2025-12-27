Külföld :: 2025. december 27. 18:09 ::

Nigéria megerősítette, hogy IÁ-harcosokra mértek csapást az amerikaiak

A Nigériában végrehajtott amerikai légicsapások célpontjai az Iszlám Állam terrorszervezet harcosai voltak, akik a Száhel-övezetből érkeztek az országba, hogy együttműködjenek a Lakurawa nevű helyi dzsihadista csoporttal és helyi bűnbandákkal - jelentette be szombaton a nigériai elnök szóvivője.

Az Iszlám Állam bejutott a Száhel-övezetből, hogy felszereléssel és kiképzéssel támogassa a Lakurawa tagjait és a helyi banditákat - mondta el Daniel Bwala.

Washington és Abuja már korábban is jelezte, hogy a csütörtöki katonai akció célpontjai az Iszlám Államhoz köthetők, de részleteket eddig nem közöltek. Az Iszlám Állam fegyveresei a szomszédos Nigerben aktívak, és jelen vannak Burkina Fasóban és Maliban is, ahol lázadást folytatnak a helyi kormányok ellen. Nigéria is hosszú ideje küzd a maga dzsihadista konfliktusával, és elemzők szerint új aggodalomra adhat okot a Száhelből érkező iszlamista csoportok megjelenése az országban.

Az elnöki szóvivő tájékoztatása szerint az amerikai csapásokat egy olyan környéken hajtották végre, amely közismerten a bűnbandák és a Lakurawa tartózkodási helye. Hozzátette: az amerikaiak által összegyűjtött hírszerzési információk is megerősítik azt, hogy az Iszlám Állam tagjai nagy számban érkeznek a Száhel-övezetből ebbe a térségbe.

A katonai akciónak voltak áldozatai, de azt még nem tudni pontosan, hogy a célba vett személyek közül kikkel sikerült végezni - mondta a szóvivő.

Némi bizonytalanságot keltett elemzők körében az, hogy az Egyesült Államok az északnyugat-nigériai Sokoto államban hajtotta cégre csapásait, miközben a nigériai iszlamista lázadás túlnyomórészt az ország északkeleti részén folyik. Sokoto állam térségében a legfőbb biztonsági problémát - elemzők szerint - nem a dzsihadisták, hanem a helyi bűnbandák jelentik, amelyek tagjai falvakat dúlnak fel, váltságdíj reményében embereket rabolnak el, és zsarolással csikarnak ki pénzt földművesektől és bányászoktól olyan vidékeken, amelyeket a kormányzat kevéssé ellenőriz. Ezek a banditák nem vallási alapon tevékenykednek, a mozgatórugójuk a pénzszerzés, és időnként együttműködnek dzsihadistákkal is.

(MTI)