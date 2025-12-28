Külföld :: 2025. december 28. 11:53 ::

Elhunyt Brigitte Bardot francia filmlegenda

Kilencvenegy évesen elhunyt Brigitte Bardot legendás francia filmszínésznő, az 1960-as évek női ikonja, az állatok lelkes védelmezője - közölte vasárnap az általa korábban létrehozott, róla elnevezett állatvédő alapítvány.

„A Brigitte Bardot alapítvány mély fájdalommal jelenti be alapítója és elnöke, Madame Brigitte Bardot, a világhírű színésznő és énekesnő halálát, aki úgy döntött, hogy feladja rangos karrierjét, hogy életét és energiáját az állatvédelemnek és alapítványának szentelje” – áll a vasárnap az Agence France-Presse-nek küldött közleményben, a halál időpontjának és helyének meghatározása nélkül.

Bardot 1934-ben született Párizsban. Egy jómódú, konzervatív katolikus családban nőtt fel. A későbbi színésznő táncosként annyira kitűnt, hogy balettet tanulhatott, és felvételt nyert a rangos párizsi konzervatóriumba. Ezzel egy időben modellként is dolgozott, és 1950-ben, még 15 évesen szerepelt az Elle címlapján. Modellmunkája eredményeként filmszerepeket ajánlottak neki; az egyik meghallgatáson találkozott Roger Vadimmal, akihez 1952-ben, 18 éves kora után feleségül ment (később még háromszor házasodott összesen). Bardot kisebb szerepeket kapott, népszerűsége egyre nőtt, ő alakította például Dirk Bogarde szerelmét a Doktor a tengeren című filmben, amely 1955-ben nagy sikert aratott az Egyesült Királyságban.



Brigitte Bardot az 1963-as Megvetés című filmben (fotó: Nana Productions/Rex Features)

Bardot nemzetközi hírnevet szerzett az 1956-os És Isten megteremtette a nőt című filmmel, amelyet akkori férje írt és rendezett.

A 70-es évek elején azonban bejelentette visszavonulását a színészettől, és egyre aktívabb politikai szerepet vállalt. Az állatjogok mellett kritizálta a kontrollálatlan bevándorlást, lelkes támogatója volt a Jean-Marie Le Pen-féle Nemzeti Frontnak (amely akkor még nem a mai, filoszemita Nemzeti Tömörüléssel volt egyenlő).



Fotó: Getty Images

A színésznő korábban így nyilatkozott a Guardiannek: „A bevándorlás ijesztő hullámaival kapcsolatban teljes mértékben osztom Jean-Marie Le Pen nézeteit."

2003-ban megjelent Kiáltás a csendben című könyvében jobboldali politikát hirdetett, elítélte az akkor már egyre inkább terjeszkedő LMBTQ-lobbit, a homoszexualitás nyílt reklámozását.

Az állatvédelemmel foglalkozó Brigitte Bardot Alapítványt 1986-ban alapította meg.

(The Guardian nyomán)