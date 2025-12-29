Alacsony Föld körüli pályára állították az első montenegrói műholdat - jelentette be Filip Jovicevic, a Montenegrói Űrkutatási Hivatal (MSR) igazgatója.
Montenegró ezzel új fejezetet írt technológiai és tudományos történetében - mutatott rá.
A montenegrói közszolgálati televízió (RTCG) beszámolója szerint - amelyben videófelvételt is közölt a kilövésről - a Luca (Lucsa) nevet viselő műholdat egy Szojuz hordozórakétával, az orosz-kínai határhoz közeli Vosztocsnij űrrepülőtérről indították el.
A bejelentések szerint a montenegrói űrprogram ezzel nem ér véget, az MSR a rakétafejlesztés felé fordul, és előbb szuborbitális, majd orbitális rakétát fog fejleszteni, ami Montenegró történetének legnagyobb technológiai áttörését jelentheti majd.
