Végzett magával a fogdában a kilenc ember életét kioltó surinamei ámokfutó

Végzett magával a börtönben a surinamei késes ámokfutó, aki kilenc ember, köztük négy gyermeke életét oltotta ki vasárnapra virradó éjjel a fővárostól, Paramaribótól keletre fekvő Commewijne városban.

A mentális problémákkal küzdő 43 éves férfi hétfő reggel akasztotta fel magát cellájában, az egyik paramaribói rendőrkapitányságon, amikor rövid időre felügyelet nélkül maradt - közölték a hatóságok.

Elfogásakor az ámokfutót lábon lőtték, és kórházba szállították, ám vasárnap este átvitték a rendőrségi fogdába, mivel nem tartották szükségesnek további kórházi ellátását.

A férfi elsőként négy kiskorú - 5-15 éves - gyermekét késelte halálra. Két gyermekének sikerült elmenekülnie, ők segítségül hívták az utca túloldalán élő nagyszülőket, akiket azonban szintén megölt a zavart elméjű apa. A férfi később a szomszéd házban folytatta a vérengzést, és más, távolabb lakó családtagjait is meg akarta támadni, de közben a rendőrök ártalmatlanították.

A halálos áldozatok mellett vágott sebekkel került kórházba a tettes 16 éves lánya és egy 72 éves szomszéd férfi.

A hollandajkú dél-amerikai ország kormánya minden segítséget megígért az áldozatok hozzátartozóinak.

(MTI)