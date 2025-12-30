Külföld :: 2025. december 30. 22:33 ::

Hadihajók a Karib-tengeren: megbénult az olajexport, tankerek tucatjai rekedtek a partoknál

Az elmúlt napokban legalább két olajszállító tanker futott be Venezuelába, további hajók pedig úton vannak az ország felé, ami arra utal, hogy az állami olajvállalat, a PDVSA úszó tárolókapacitásának bővítésével próbálja fenntartani a nyersolajexportot az amerikai blokád ellenére is - írja a Reuters nyomán a Portfólió.



Donald Trump amerikai elnök ebben a hónapban teljes blokádot rendelt el a venezuelai vizeken közlekedő, szankciók alatt álló hajók ellen, hogy nyomást gyakoroljon Nicolás Maduro venezuelai elnökre. Az intézkedés következtében az olajexport a novemberi szint felére esett vissza.

Az Egyesült Államok két, teljesen megrakott venezuelai olajtanker rakományát lefoglalta, miközben amerikai hadihajók a Karib-tengeren járőröznek. A fokozódó nyomás miatt számos hajótulajdonos útvonalat módosított vagy visszafordult, így ma már csak néhány tanker tartja eredeti irányát az OPEC-tagállam felé.

Egyes hajótulajdonosok azonban kitartanak.

A TankerTrackers.com adatai szerint az elmúlt napokban legalább két, szankciók alatt álló hajó érkezett Venezuelába, és további két, nem szankcionált tanker is közelíti a partokat.

Ez a két utóbbi szállítmány Kína és Venezuela közötti adósságtörlesztési megállapodás része, amelynek keretében Caracas olajjal fizet Pekingnek. Egyelőre nem világos, hogy Kína kér-e majd amerikai mentességet a szállítmányok átvételéhez.

A PDVSA ebben a hónapban árengedményekről és szerződésmódosításokról tárgyal a vevőkkel, hogy elkerülje a rakományok visszaküldését és a termelés visszafogását. Vállalati források szerint azonban sok vevő egyre türelmetlenebb, mivel valós alternatíva híján szinte lehetetlen olajat kiszállítani az országból, még nem szankcionált tankerekkel is.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy egy kibertámadás miatt a PDVSA kénytelen volt leállítani központi adminisztratív rendszerét. A vállalat emiatt lassabban végzi a rakodást a kikötőkben, miközben hajókon tárolja a nyersolajat és az üzemanyagot, így próbálva bővíteni tárolókapacitását.

Jelenleg csak a Chevron tankerei hagyhatják el az országot, az Egyesült Államokba tartva Washington külön engedélyével. Rajtuk kívül legfeljebb kisebb hajók indulhatnak útnak melléktermékekkel és petrolkémiai anyagokkal.

Hasonló helyzet alakult ki már 2020-ban is, amikor Washington a PDVSA fő kereskedelmi partnereire is szankciókat vetett ki. Venezuela akkor kevésbé ismert közvetítőkön keresztül próbálta eladni olaját kínai vevőknek.

Az akkori intézkedések termeléscsökkenéshez, olajmezők bezárásához és súlyos üzemanyaghiányhoz vezettek. Évekbe telt, mire az ország ismét elérte a napi egymillió hordós kitermelést, és stabilizálni tudta az exportot.

A héten közel két tucat tanker várakozott a Jose kikötő közelében, a partról is jól láthatóan, rakodási időpontokra vagy indulási utasításokra várva. A hajókban rekedt olaj mennyisége december közepéhez képest 11 millióról 16 millió hordóra nőtt.