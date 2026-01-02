Külföld :: 2026. január 2. 20:30 ::

6,5-ös erejű földrengés rázta meg Dél-Mexikót

Erős, 6,5-ös erejű földrengés rázta meg pénteken Mexikó déli részét - közölte a latin-amerikai ország földtani intézete.

A földmozgás fészke 15 kilométerre volt délnyugatra a Guerrero tagállamban található San Marcos településtől mintegy 10 kilométeres mélységben.

A rengést Mexikóvárosban is érezni lehetett, ahol a Milenio című helyi lap szerint egy 67 éves férfi életét vesztette, amikor megcsúszott a lépcsőn egy épület evakuálása közben.

Nagyobb anyagi károkról egyelőre nem érkeztek jelentések.

Claudia Sheinbaum mexikói elnöknek a földrengés riasztás miatt egy időre meg kellett szakítania sajtótájékoztatóját.

A rengés fészkéhez közelebb lévő Acapulco kikötővárosban kisebb károkat jelentettek a homlokzatokon, de áramkimaradásokról és gázszivárgásokról is érkeztek beszámolók.

Mexikó nyugati partvidéke a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések.

(MTI)