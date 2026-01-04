Külföld :: 2026. január 4. 10:39 ::

Washington feloldotta a Karib-tenger térségére elrendelt légtérzárlatot

Az Egyesült Államok közlekedési minisztériuma tájékoztatta a légitársaságokat, hogy a Karib-térségre elrendelt amerikai légtérkorlátozások keleti parti idő szerint éjfélkor, azaz közép-európai idő szerint vasárnap hajnali öt órakor lejárnak, így a járatok fokozatosan újraindulhatnak - közölte Sean Duffy közlekedési miniszter az X közösségi oldalon.

A korlátozásokat a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) rendelte el, miután az Egyesült Államok katonai műveletet hajtott végre Venezuela ellen, amelynek során elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt. A FAA a döntést a "folyamatban lévő katonai tevékenységgel összefüggő repülésbiztonsági kockázatokkal" indokolta, és ideiglenesen megtiltotta az amerikai légitársaságoknak a venezuelai légtér használatát, valamint a Karib-térség egyes részein történő repülést.

A FAA a nem amerikai légitársaságokat is óvatosságra intette. Egy biztonsági közleményben a brit üzemeltetőket külön figyelmeztette a "légvédelmi fegyverek jelentette potenciális kockázatra és a fokozott katonai aktivitásra", amennyiben a venezuelai légtértől számított száz mérföldes körzetben repülnek.

A korlátozások feloldását követően a nagy amerikai légitársaságok a menetrendek helyreállítására készülnek. A United Airlines közlése szerint szombat este San Juanba, Puerto Ricóba indít járatot, és vasárnapra a térségbe tervezett járatok többségét már üzemeltetni kívánja. A Delta Air Lines a honlapján közzétett közleményben jelezte, hogy vasárnap a megszokott karibi menetrend szerint repülne, bár az erőforrások átcsoportosítása miatt kisebb módosítások lehetségesek.

A FlightRadar24 adatai szerint a venezuelai légtér feletti kereskedelmi légiforgalom a szombati amerikai támadást követően gyakorlatilag leállt.

Szakértők szerint a normalizálódás időigényes lesz. Robert Mann légiközlekedési elemző a Reutersnek azt mondta: a korlátozások feloldása után is több napba telhet, mire a forgalom teljesen helyreáll, mivel "nagyjából egy napnyi utas rekedt a Karib-térségben".

(MTI)