Ezúttal a Birzeit Egyetem területére rontott be a "legerkölcsösebb" - több tucat hallgatót sebesítettek meg

Az izraeli hadsereg ma a déli órákban nagy erőkkel betört a ciszjordániai Rámalláh város közelében levő Birzeit Egyetem területére, ahol azonnal tüzet nyitottak – gumilövedékkel és éles lőszerrel egyaránt – a hallgatókra. A megszállók könnyfakasztó- és villanógránátot is hajítottak az éppen útjukba kerülő diákokra. 11 hallgató megsebesült – írja a swissinfo.ch és az amad.com.ps



Megszállók lépnek a Birzeit Egyetem területére (fotó: swissinfo.ch)

Talál Sahván, az egyetem elnöke a terrorsereg elvonulása után tartott sajtótájékoztatón elmondta:

A megszálló hadsereg mintegy húsz katonai járművel betörte az egyetemi kampusz kapuját és megrohamozta az egyetemet. A rajtaütés során a diákok közül többen megsebesültek, egyesek éles, illetve gumilövedéktől, mások könnyfakasztógránáttól. Az egyetem elleni támadás visszatérő esemény, de a mostani barbár lerohanás minden eddigit felülmúlt.

A Palesztin Vörös Félhold mentősei arról számoltak be, hogy az egyetem kampuszán történt lövöldözésben összesen 11 diák sebesült meg, hármat éles lőszerrel lábon lőttek, míg több tucatnyian a feléjük hajított könnyfakasztógránáttól légzési panaszokkal kerültek kórházba. A razzia során a terroristák mások mellett őrizetbe vették és elhurcolták Prof. Dr. Ászem Halílt, az egyetem akadémiai ügyekért felelős alelnökét.



Prof. Dr. Ászem Halíl, a Birzeit Egyetem előadója és az akadémiai ügyekért felelős alelnöke

Nardín el-Meimi, a Birzeit Egyetem szóvivője közölte: a felsőoktatási intézmény elleni támadás idején mintegy nyolcezer hallgató, illetve oktató tartózkodott az egyetem területén. A megszálló erők betörték az egyetem főkapuját, több épületet és is megrohamoztak, valamint lefoglalták a diákmozgalomhoz tartozó felszereléseket.

The moment Israeli forces fired teargas and sound bombs at students in Birzeit University in Ramallah, the occupied West Bank. pic.twitter.com/5MN7z637B8 January 6, 2026

Ráfi Aszfúr, a Birzeiti Egyetem Dolgozói Szakszervezetének elnöke elmondta:

Az izraeli hadsereg azért rohanta le az egyetemet, mert a diákszervezet gyűlést szervezett az izraeli börtönökben sínylődő palesztin rabok támogatására, s ezen kívül a behatolás idején kívánták vetíteni a Velencei Filmfesztiválon nagy és zajos sikert aratott Hind Radzsab hangja című filmet a kampuszon. A megszálló erők röviddel a filmvetítés előtt ostromolták meg a kampuszt.

Hering J. – Kuruc.info