Törökország segítséget ajánlott a szíriai hadseregnek a kurd fegyveresek elleni műveletekhez

A török védelmi minisztérium csütörtökön bejelentette, hogy kész segíteni a szomszédos Szíria hadseregének a kurd fegyveresek elleni műveleteiben, amelyeket Damaszkusz előző nap indított Aleppóban és jelenleg is zajlanak.

"Ha Szíria segítséget kér, Törökország kész megadni a szükséges támogatást" - szögezte le a tárca a közleményben, hangsúlyozva, hogy az eddigi aleppói műveleteket "teljes egészében a szíriai hadsereg hajtotta végre".

Numan Kurtulmus, a török parlament elnöke azt közölte, Ankara szorosan figyelemmel követi az eseményeket Szíriában, ahol, mint mondta, a helyzet rendkívül ingatag.

"Készek vagyunk megadni minden támogatást az aleppói harcok mihamarabbi lezárása és a béke, illetve a stabilitás visszatérte érdekében" - szögezte le.

A szíriai hatóságok csütörtökön felszólították az Aleppó városának harcok sújtotta negyedeiben élőket, hagyják el otthonaikat, ennek megkönnyítésére pedig folyosót hoztak létre a szóban forgó körzetekben.

A SANA állami hírügynökség azt jelentette, hogy a hadsereg várhatóan nemsokára "célzott műveleteket" indít a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd milícia ellen Sejk Makszúd, Asrafíje és Beni Zejd negyedekben.

A sajtó helyszínen tartózkodó munkatársai szerint a reggeli órákban számos civil távozott otthonából, miközben elszórt ágyúzást lehetett hallani.

Az aleppói hatóságok úgy tudják, hogy szerda éjfélig a harcok elől már több mint 46 ezren kerestek menedéket az azonos nevű tartomány más részeiben.

A hadsereg szerdán indított katonai akciót az észak-szíriai város kurdok lakta részei ellen, az összecsapásoknak már legkevesebb nyolc halottja van.

A hatóságok azzal vádolják az SDF-et, hogy rendszeresen támad a városban lakott területeket, közutakat és a biztonsági erők tagjait. Az utóbbi időben több összecsapás volt a hadsereg és a kurd erők között az Aleppótól keletre eső területeken.

Tavaly márciusban az átmeneti kormány megegyezett a kurd hatóságokkal arról, hogy a most gyakorlatilag önállóan működő kurd intézményeket integrálják a központi állami apparátusba, a kurd harcosokat pedig a hadseregbe. A megállapodást azonban még nem tudták megvalósítani, a konkrét intézkedések kidolgozásáról szóló tárgyalások határideje 2025 végén lejárt, és az egyeztetések egyelőre megakadtak.

(MTI)