Külföld :: 2026. január 8. 19:23 ::

Rés a pajzson? A grönlandi ellenzéki vezető szerint Dánia nélkül kellene tárgyalni Washingtonnal

Grönlandnak közvetlenül, Dánia nélkül kellene tárgyalásokat folytatnia az Egyesült Államokkal - jelentette ki csütörtökön a világ legnagyobb szigetének ellenzéki vezetője a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva.

"Bátorítjuk a jelenlegi (grönlandi) kormányzatot, hogy folytasson párbeszédet az Egyesült Államok kormányával Dánia nélkül" - mondta Pele Broberg, a legnagyobb ellenzéki erő, a Naleraq vezetője Grönlandon. "Mert Dánia csak maga ellen hangolja mind Grönlandot, mind az Egyesült Államokat a közvetítésével" - indokolta.

A grönlandi függetlenség gyors megvalósításáért küzdő párt a tavalyi választásokon megduplázta képviselői számát, nyolcra növelve mandátumait, a voksok negyedét szerezve meg az 57 ezer lakosú szigeten.

A kormánykoalíción kívüli párt védelmi megállapodást szeretne Washingtonnal és "szabad társulási" megállapodást is, amelynek eredményeként Grönland amerikai támogatást és védelmet kapna cserébe a katonai jogokért, anélkül, hogy az Egyesült Államok területévé válna.

Minden grönlandi párt valamilyen értelemben a függetlenséget akarja, de abban nem értenek egyet, hogy ezt hogyan és mikor érjék el.

Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter szerint Nuuk nem folytathat közvetlen tárgyalásokat Washingtonnal Koppenhága engedélye nélkül, mert nincs erre jogi lehetősége. "Tiszteletben kell tartanunk a törvényt, márpedig szabályok vannak a kérdések rendezésére a királyságban" - nyilatkozott a Sermitsiaq című napilapnak szerdán, annak nyomán, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter aznap közölte: a jövő héten találkozik dán tisztségviselőkkel, hogy Grönlandról tárgyaljanak.

Motzfeldt szerint fontos, hogy Grönland és az Egyesült Államok viszonyát ismét stabil mederbe tereljék. "Legnagyobb reménységem, hogy a találkozó kapcsolatunk rendezéséhez fog vezetni" - mondta.

Avaaraq S. Olsen, a főváros, Nuuk polgármestere sértőnek és tiszteletlennek nevezte az amerikai elnök tervét Grönland megszerzésére.

"Mi nem akarjuk ezt. Már világossá tettük véleményünket. Tavasszal Grönland történetének legnagyobb tiltakozását tartottuk, határozottan elutasítva az amerikaiakat. Ez továbbra is a grönlandiak álláspontja" - hangoztatta Olsen az amerikai CBC News hírcsatornának nyilatkozva, amelyet a dán DR hírügynökség is idézett.

"Úgy viselkednek velünk, mintha árucikk lennénk" - sérelmezte a polgármester, aki szerint mindez széles körű ellenérzést kelt.

A Fehér Ház keddi közlése szerint Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésének lehetőségeit fontolgatja, közéjük értve az amerikai haderő bevetését is.

(MTI)